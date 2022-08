Oroscopo del Sud | nubi nere per Toro e Vergine

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 agosto 2022) ! Le stelle sono dalla tua parte oggi, caro lettore! Questo è un buon giorno per i nuovi inizi, e le opportunità non mancheranno. Non abbi paura di prendere l'iniziativa: il successo è garantito! Ariete Oggi non è il tuo giorno fortunato: ci sono cose che proprio non ti vanno giù. Le stelle consigliano prudenza in tutti i tuoi movimenti, perché potresti incappare in situazioni spiacevoli. Meglio rimaconcentrati sulle proprie azioni e non rischiare di fare errori che potrebbero costarti caro.I tori oggi dovranno mettere da parte la loro invincibilità e concentrarsi sulle cose che non vanno nel loro rapporto. Ci sarà poco tempo per dedicarsi alle relazioni sentimentali e amorose in questo periodo, forse a causa di qualche problema professionale. Gemelli Oggi è un buon giorno per voi! Siete positivi e carismatici, e tutti vi vogliono bene. ...