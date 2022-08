La ragazza che pattina sulla A10 perché stava «seguendo Google Maps» (Di lunedì 22 agosto 2022) In che misura gli strumenti digitali possono influenzare la nostra realtà? Senza misura, viene da dire, considerata la storia della ragazza che pattina in autostrada. Questo è quanto accaduto a Savona – con prove video annesse – appena passata la mezzanotte tra sabato e domenica della scorsa settimana. Una volta fermata dalla polizia stradale, che è stata comprensibilmente allertata da chi ha visto la giovane tenere un comportamento pericolosissimo rischiando di essere investita in autostrada, la giovane ha affermato che stava semplicemente seguendo Google Maps. LEGGI ANCHE >>> Cercare su Google Maps una clinica abortiva può condurre a centri anti abortisti Il video della ragazza che pattina in autostrada ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 agosto 2022) In che misura gli strumenti digitali possono influenzare la nostra realtà? Senza misura, viene da dire, considerata la storia dellachein autostrada. Questo è quanto accaduto a Savona – con prove video annesse – appena passata la mezzanotte tra sabato e domenica della scorsa settimana. Una volta fermata dalla polizia stradale, che è stata comprensibilmente allertata da chi ha visto la giovane tenere un comportamento pericolosissimo rischiando di essere investita in autostrada, la giovane ha affermato chesemplicemente. LEGGI ANCHE >>> Cercare suuna clinica abortiva può condurre a centri anti abortisti Il video dellachein autostrada ...

