La rabbia di Mourinho | “Siete vera feccia” Insulti razzisti contro Felix Afena-Gyan | cosa è successo dopo l’infortunio a Wijnaldum

(Di lunedì 22 agosto 2022) Una serie di frasi razziste, tirando in mezzo il ‘gommone’ degli immigrati e pure il ‘Ku Klux Klan’: nel giro di poche ore il giovane attaccante della Romaè stato travolto daglidi alcuni tra i suoi stessi tifosi. Il motivo? È stato inspiegabilmente accusato – senza nessuna conferma – di essere il responsabile del grave infortunio a Georginio: il neo-acquisto giallorosso in allenamento si è procurato una frattura alla tibia destra. Per il centrocampista significa un lungo stop: lo si rivedrà in campo solo nel 2023. Tanta è stata la veemenza degli, che il tecnico Josèha deciso di intervenire con un durissimo post su ...

Sakuragi__20 : RT @fattoquotidiano: La rabbia di Mourinho: “Siete vera feccia”. Insulti razzisti contro Felix Afena-Gyan: cosa è successo dopo l’infortuni… - fattoquotidiano : La rabbia di Mourinho: “Siete vera feccia”. Insulti razzisti contro Felix Afena-Gyan: cosa è successo dopo l’infort… - Duswaterpolo : @Puglio11 buonasera ci può documentare quale è stata la rabbia di Mourinho nei confronti di Felix a seguito dell’in… - pacio1972 : Passata la rabbia iniziale, per rispondere a quelli che se la prendono con #FelixAfenaGyan basta lui #Mourinho… - junews24com : Infortunio Wijnaldum, rabbia Mourinho: «Certe persone sono m***a» - -

... presentato come l'acquisto clou della stagione della Roma fresca di Conference e decisamente più ambiziosa con l'apporto tattico e carismatico diin panchina. Il comunicato della Roma e gli ...A pochissime ore dalla conferenza stampa dipre - Cremonese, in cui il tecnico aveva ... Prima lae la delusione, poi è partito sostanzialmente l'iter per tornare subito in campo. A ...L’allenatore della Roma, via Instagram, ha esternato tutta la sua rabbia per la situazione che si è creato intorno all’olandese che salterà subito le partita con Cremonese e Juve.L'attaccante giallorosso preso di mira per i tentennamenti sul possibile trasferimento alla Cremonese e sull'infortunio a Wijnaldum ...