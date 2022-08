Juve Fagioli, il centrocampista andrà in prestito: Cremonese e Sampdoria alla finestra (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolò Fagioli è destinato a uscire dalla Juventus, il centrocampista piace a Cremonese e Sampdoria Nicolò Fagioli è destinato a uscire dalla Juventus, tra le ipotesi per il futuro del centrocampista ci sarebbe un ritorni alla Cremonese o la Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi ultimi giorni di mercato si potrebbe verificare la cessione del classe 2001 in prestito dopo che ha rinnovato il contratto coi bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolòè destinato a uscire dntus, ilpiace aNicolòè destinato a uscire dntus, tra le ipotesi per il futuro delci sarebbe un ritornio la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi ultimi giorni di mercato si potrebbe verificare la cessione del classe 2001 indopo che ha rinnovato il contratto coi bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

