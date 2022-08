I politici non si rendono conto che i social network possono rappresentare il loro principale ostacolo (Di lunedì 22 agosto 2022) Il ruolo dei social network è cambiato radicalmente nel corso degli anni, tanto che a oggi molti social network non vengono più utilizzati per lo scopo per cui effettivamente sono stati creati. Per esempio, se Facebook era un mezzo per restare in contatto con la propria cerchia di amici e conoscenti più o meno vasta a oggi viene spesso utilizzato dagli utenti per informarsi e scambiare opinioni e dai politici per condividere materiale o informazioni utili a supporto delle proprie posizioni politiche. Instagram, incentrato sulla condivisione delle immagini, oggi è spesso utilizzato dagli attivisti per fare informazione riguardo ai temi di cui si occupano oppure da aziende e influencer per scopi legati al marketing. Insomma, i social sono un luogo virtuale dove si fa anche politica. I ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 agosto 2022) Il ruolo deiè cambiato radicalmente nel corso degli anni, tanto che a oggi moltinon vengono più utilizzati per lo scopo per cui effettivamente sono stati creati. Per esempio, se Facebook era un mezzo per restare in contatto con la propria cerchia di amici e conoscenti più o meno vasta a oggi viene spesso utilizzato dagli utenti per informarsi e scambiare opinioni e daiper condividere materiale o informazioni utili a supporto delle proprie posizioni politiche. Instagram, incentrato sulla condivisione delle immagini, oggi è spesso utilizzato dagli attivisti per fare informazione riguardo ai temi di cui si occupano oppure da aziende e influencer per scopi legati al marketing. Insomma, isono un luogo virtuale dove si fa anche politica. I ...

