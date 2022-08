Giuliana De Sio confessa: “Scappando di casa mi sono salvata” (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è la prima volta che Giuliana De Sio si racconta senza filtri in una intervista. Ha più volte spiegato del suo passato, della sua infanzia non semplice e della fuga di casa quando aveva solo 18 anni. Una decisione che, come spiega anche oggi in una intervista al Corriere della sera, le ha salvato la vita. Quando lei e sua sorella Teresa erano molto piccole infatti, il padre avvocato, se ne andò di casa, senza probabilmente rendersi conto delle conseguenze. Parla di una famiglia difficile la De Sio e spiega di come è stato complicato crescere con una madre che, dopo la fuga del marito, aveva iniziato a bere. Giuliana de Sio ricorda la sua complicata vita in famiglia “Mio padre, avvocato, se ne andò di casa molto presto, quando mia sorella Teresa ed io eravamo bambine. Mia madre, laureata in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è la prima volta cheDe Sio si racconta senza filtri in una intervista. Ha più volte spiegato del suo passato, della sua infanzia non semplice e della fuga diquando aveva solo 18 anni. Una decisione che, come spiega anche oggi in una intervista al Corriere della sera, le ha salvato la vita. Quando lei e sua sorella Teresa erano molto piccole infatti, il padre avvocato, se ne andò di, senza probabilmente rendersi conto delle conseguenze. Parla di una famiglia difficile la De Sio e spiega di come è stato complicato crescere con una madre che, dopo la fuga del marito, aveva iniziato a bere.de Sio ricorda la sua complicata vita in famiglia “Mio padre, avvocato, se ne andò dimolto presto, quando mia sorella Teresa ed io eravamo bambine. Mia madre, laureata in ...

