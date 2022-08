Elisabetta Gregoraci, come ‘controlla’ suo figlio Nathan: il metodo (Di lunedì 22 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci ha confessato di controllare suo figlio Nathan: non immaginereste mai qual è il metodo che usa la showgirl. Tra le conduttrici più amate dello spettacolo nostrano, c’è lei: Elisabetta Gregoraci! Recentemente sul piccolo schermo con Battiti Live e prossimamente con una novità imperdibile, l’amata presentatrice di Soverato in questi ultimi giorni ha fatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 agosto 2022)ha confessato di controllare suo: non immaginereste mai qual è ilche usa la showgirl. Tra le conduttrici più amate dello spettacolo nostrano, c’è lei:! Recentemente sul piccolo schermo con Battiti Live e prossimamente con una novità imperdibile, l’amata presentatrice di Soverato in questi ultimi giorni ha fatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CosenzaPost : Cetraro, al Vela d’Argento 2022 premi per Elisabetta Gregoraci e Anna Tantangelo - AngoloDV : Elisabetta Gregoraci, l'ex attacca: 'Stava con me, Briatore e altri' #eligreg #briatore #gossip #angolodellenotizie… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, il suo ex rompe il silenzio e racconta tutto: 'Stava con Flavio, con me e anche con.. - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: il nuovo fidanzato non è Giulio Fratini ma è… - CDNewsCalabria : Vela d’Argento 2022, tra i premiati Anna Tantangelo ed Elisabetta Gregoraci -