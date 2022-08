Elezioni: Letta, 'Conte, Renzi e Calenda hanno pensato a se stessi' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Conte, Renzi, Calenda: ognuno ha pensato a se stesso piuttosto che all'interesse generale". Nicola Fratoianni invece "ha fatto un'alleanza con i Verdi e il Partito democratico e i Verdi a livello europeo hanno fatto tutte le scelte insieme, la questione ambientale per me è una delle più importanti di quelle che abbiamo davanti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - ": ognuno haa se stesso piuttosto che all'interesse generale". Nicola Fratoianni invece "ha fatto un'alleanza con i Verdi e il Partito democratico e i Verdi a livello europeofatto tutte le scelte insieme, la questione ambientale per me è una delle più importanti di quelle che abbiamo davanti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'In onda' su La7.

