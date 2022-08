Covid in Lombardia, 1.042 nuovi positivi. A Bergamo +94 casi (Di lunedì 22 agosto 2022) I dati. A fronte di 7.899 tamponi effettuati, sono 1.042 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di lunedì 22 agosto, con un tasso del 13,1%, in calo rispetto a domenica, quando era del 13,6%. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 agosto 2022) I dati. A fronte di 7.899 tamponi effettuati, sono 1.042 iinnella giornata di lunedì 22 agosto, con un tasso del 13,1%, in calo rispetto a domenica, quando era del 13,6%.

fattoquotidiano : Dai disastri con il Covid in Lombardia alla corsa per un seggio in Parlamento: il ritorno di Giulio Gallera, il gaf… - Stefani98879898 : RT @monica_gaetti: ??????????!!!!COLPA ANCHE DI FONTANA !X LA MORTE DI COVID DI MIO PADRE E DI TUTTE LE MORTI COVID IN LOMBARDIA ! - AleRepossi : #Covid19: sono 63 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - Granma_it : Occhiuto ha ricordato che i medici dell’Isola dai Caraibi hanno aiutato l’Italia, in Lombardia e Piemonte, nei mesi… - pitichi : - riprendere il lavoro con la testa comunque altrove - l'odissea del vaccino anti covid al 5enne in #Lombardia - s… -