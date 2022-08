Conte rompe l’alleanza con il Pd in Sicilia: ”Inaccettabili gli impresentabili in lista, i 5 Stelle correranno da soli” (Di lunedì 22 agosto 2022) Il leader Giuseppe Conte ha deciso di rompere con il Pd per le elezioni regionali in Sicilia. La conferma è arrivata sui social dallo stesso leader pentastellato: ”In Sicilia il M5S correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Il candidato governatore dei pentastellati sarà Nuccio Di Paola. Conte rompe con il Pd in Sicilia Questo è stato l’incipit del post di Conte in cui ha sottolineato che lo stesso discorso vale sia per le politiche sia per le regionali: “Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Il leader Giuseppeha deciso dire con il Pd per le elezioni regionali in. La conferma è arrivata sui social dallo stesso leader pentastellato: ”Inil M5S correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Il candidato governatore dei pentastellati sarà Nuccio Di Paola.con il Pd inQuesto è stato l’incipit del post diin cui ha sottolineato che lo stesso discorso vale sia per le politiche sia per le regionali: “Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante ilII. Nonostante questo, in ...

