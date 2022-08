Casemiro dà l’ultimo saluto al Real: il commento da brividi su Kroos e Modric (Di lunedì 22 agosto 2022) Il trio che ha regalato l’epopea forse più florida nella storia del Real Madrid e quindi del calcio in generale si sta per sciogliere. Anni di successi, con Champions League, campionati e svariate coppe in bacheca, hanno spinto il Manchester United a spendere la modica cifra di 70 milioni di euro per accaparrarsi Casemiro, uno dei migliori mediani del calcio moderno che ci sono in circolazione che garantisce equilibrio ma allo stesso tempo anche molta qualità. Casemiro Real Madrid Queste le sue parole nella conferenza d’addio in compagnia del presidente Florentino Perez: “Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Il trio che ha regalato l’epopea forse più florida nella storia delMadrid e quindi del calcio in generale si sta per sciogliere. Anni di successi, con Champions League, campionati e svariate coppe in bacheca, hanno spinto il Manchester United a spendere la modica cifra di 70 milioni di euro per accaparrarsi, uno dei migliori mediani del calcio moderno che ci sono in circolazione che garantisce equilibrio ma allo stesso tempo anche molta qualità.Madrid Queste le sue parole nella conferenza d’addio in compagnia del presidente Florentino Perez: “Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra delMadrid. A Madrid ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più ...

