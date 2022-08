Calciomercato Sassuolo: non si molla la pista Volpato (Di lunedì 22 agosto 2022) Calciomercato Sassuolo, rimane l’interesse per il giovane centrocampista della Roma, Cristian Volpato, già chiesto nella trattativa Frattesi Il Sassuolo continua a monitorare Cristian Volpato, trequartista della Roma, che già i neroverdi avevano provato ad inserire ai tempi della trattativa Frattesi, poi sfumata. Gli emiliani, secondo quanto riportato da TMW non hanno però smesso di seguire il giovane nato in Australia e nelle ultime ore di mercato potrebbero esserci novità in tal senso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022), rimane l’interesse per il giovane centrocamdella Roma, Cristian, già chiesto nella trattativa Frattesi Ilcontinua a monitorare Cristian, trequartista della Roma, che già i neroverdi avevano provato ad inserire ai tempi della trattativa Frattesi, poi sfumata. Gli emiliani, secondo quanto riportato da TMW non hanno però smesso di seguire il giovane nato in Australia e nelle ultime ore di mercato potrebbero esserci novità in tal senso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@SassuoloUS: interesse per #Ampadu del @ChelseaFC #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, prevista per domani la firma sul rinnovo di #Berardi. #Laurienté uno dei nomi princip… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER RASPADORI DEL SASSUOLO. 5 MLN DI PRESTITO, OBBLIGO A 25 E ALTRI 5 DI BONUS. IL… - CalcioNews24 : Calciomercato Sassuolo: non si molla la pista Volpato - BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieC #Catanzaro, fumata bianca per il centrocampo: fatta per Ghion in prestito dal #Sassuolo #calciomercato -