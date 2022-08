Calcio: Monza; in arrivo Rovella, esami per Ranocchia (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Monza è rientrato nella notte da Napoli ed è già al lavoro al centro sportivo di Monzello. Dopo le due sconfitte nelle prime due giornate della serie A, è questa la via indicata al gruppo dall'ad, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilè rientrato nella notte da Napoli ed è già al lavoro al centro sportivo di Monzello. Dopo le due sconfitte nelle prime due giornate della serie A, è questa la via indicata al gruppo dall'ad, ...

Calcio: Monza; in arrivo Rovella, esami per Ranocchia Venerdì sarà già il momento di Monza - Udinese e la sconfitta di Napoli, è la linea del club, deve immediatamente essere elaborata per diventare un punto di partenza, non un'interruzione di percorso.