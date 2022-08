Avere Ronaldo in Serie A è ancora possibile: l’incredibile notizia (Di lunedì 22 agosto 2022) Cristiano Ronaldo, in rotta con il Manchester United, continua a cercare un nuovo club: in Serie A una società è pronta a piazzare l’affondo. Il debutto è stato da sogno: due vittorie in altrettante partite e 9 reti realizzate, a fronte di appena 2 subite. Domenica l’asticella si alzerà ancora di più, in occasione della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 agosto 2022) Cristiano, in rotta con il Manchester United, continua a cercare un nuovo club: inA una società è pronta a piazzare l’affondo. Il debutto è stato da sogno: due vittorie in altrettante partite e 9 reti realizzate, a fronte di appena 2 subite. Domenica l’asticella si alzeràdi più, in occasione della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

supporter_roma : @SpinaFan @pollocanwait Penso sia l’unico giocatore di Premier ad avere meno mercato di Ronaldo. Te lo portano in spalla fino a Roma - rass_1111 : @mausarriano Dybala per me la Juve lo doveva vendere appena preso Ronaldo e andare a rafforzarsi a centrocampo. Per… - seba872019 : @enricomazzoleni @pietro00112 E si... #Ronaldo lo sapevamo sarebbe andato via ovvio ci aspettavamo altre tempistich… - MauProx : @IlCarroDiOrigi @salamalekumismo Poi sarei curioso di vedere ronaldo e amici quando dovevavo avere a che fare con i… - daju29ro : 4 Il problema in questa storia è la Juventus. Incomprensibile come da tre anni si può non progettare il reparto d’… -