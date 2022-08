Aereo della Guardia di Finanza scopre piantagione di cannabis, scatta sequestro (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ stata individuata grazie ad una perlustrazione aerea la piantagione di cannabis indica sequestrata a Caserta dalla Guardia di Finanza. Le piante, di circa due metri di altezza, erano disposte su più terrazzamenti nascosti da una folta vegetazione, alimentate da un impianto di irrigazione interrato. In azione i Baschi Verdi delle Fiamme Gialle di Caserta, che dopo l’individuazione della piantagione da parte di un velivolo della Sezione Aerea di Napoli, hanno fatto irruzione nel fondo, situato in una zona collinare e impervia del capoluogo (località Gaggio), scoprendo le piante ormai alte, e arrestando un 30enne con precedenti sempre per detenzione ai fini di spaccio; nell’abitazione dell’uomo i finanzieri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ stata individuata grazie ad una perlustrazione aerea ladiindica sequestrata a Caserta dalladi. Le piante, di circa due metri di altezza, erano disposte su più terrazzamenti nascosti da una folta vegetazione, alimentate da un impianto di irrigazione interrato. In azione i Baschi Verdi delle Fiamme Gialle di Caserta, che dopo l’individuazioneda parte di un velivoloSezione Aerea di Napoli, hanno fatto irruzione nel fondo, situato in una zona collinare e impervia del capoluogo (località Gaggio),ndo le piante ormai alte, e arrestando un 30enne con precedenti sempre per detenzione ai fini di spaccio; nell’abitazione dell’uomo i finanzieri ...

