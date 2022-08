Un ragazza entra in autostrada con i pattini: «Ho seguito le indicazioni del navigatore» – Il video (Di domenica 21 agosto 2022) Una donna è stata fermata dagli agenti della Stradale perché andava in pattini sull’autostrada a A/10, che collega Ventimiglia a Genova. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, la ragazza ha ammesso che stava «solo seguendo le indicazioni del suo navigatore satellitare», che gli aveva indicato quel percorso autostradale come la strada più breve da seguire per raggiungere presto il luogo dove era diretta. Per lei è scattata una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile. La polizia ha poi reso pubblico un video di una telecamera di sicurezza, in cui si vede mentre pattina all’interno di una galleria. su Open Leggi anche: Pordenone, perde il controllo dell’auto e uccide un 15enne: arrestata una militare Usa di 20 anni Tragedia in ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Una donna è stata fermata dagli agenti della Stradale perché andava insull’a A/10, che collega Ventimiglia a Genova. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, laha ammesso che stava «solo seguendo ledel suosatellitare», che gli aveva indicato quel percorsole come la strada più breve da seguire per raggiungere presto il luogo dove era diretta. Per lei è scattata una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile. La polizia ha poi reso pubblico undi una telecamera di sicurezza, in cui si vede mentre pattina all’interno di una galleria. su Open Leggi anche: Pordenone, perde il controllo dell’auto e uccide un 15enne: arrestata una militare Usa di 20 anni Tragedia in ...

