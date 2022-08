Tour de l’Avenir 2022: Adam Jorgensen si prende la terza tappa, Jordan Labrosse è il nuovo leader nella generale (Di domenica 21 agosto 2022) terza tappa in archivio al Tour de l’Avenir in cui non è mancato lo spettacolo. La Danimarca in trionfo con la vittoria di Adam Jorgensen, vittorioso dopo un attacco di 25 km. Cambia la classifica generale con il norvegese Wærenskjold che deve cedere la Maglia Gialla al secondo piazzato della tappa, Jordan Labrosse. La prima fase della tappa è caratterizzata da una fuga di quattro corridori che rispondono ai nomi di Nurbergen Nurlykhassym (Kazakistan), Fabian Weiss (Svizzera), Jorge Balvanera (Mexico), e Emanuel Zangerle (Austria). I quattro arrivano a prendere fino a 3’30” di margine sul gruppo ma tra attacchi e lunghe trainate, la loro avventura finisce a 30 km dal traguardo. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)in archivio aldein cui non è mancato lo spettacolo. La Danimarca in trionfo con la vittoria di, vittorioso dopo un attacco di 25 km. Cambia la classificacon il norvegese Wærenskjold che deve cedere la Maglia Gialla al secondo piazzato della. La prima fase dellaè caratterizzata da una fuga di quattro corridori che rispondono ai nomi di Nurbergen Nurlykhassym (Kazakistan), Fabian Weiss (Svizzera), Jorge Balvanera (Mexico), e Emanuel Zangerle (Austria). I quattro arrivano are fino a 3’30” di margine sul gruppo ma tra attacchi e lunghe trainate, la loro avventura finisce a 30 km dal traguardo. Il ...

SpazioCiclismo : Al Tour de l'Avenir è oggi il giorno di Adam Jorgensen #TDAV22 - OA_Sport : Al Tour de l'Avenir il danese Waerenskjold sorprende tutti con uno scatto nell'ultimo chilometro: tappa e maglia pe… - BorroniAnna1 : RT @Leonardo44447: Dicasi perfetto Finisseur. Terza vittoria al Tour de l'Avenir per Søren Wærenskjold. Seconda posizione per Kolze Changi… - Leonardo44447 : Dicasi perfetto Finisseur. Terza vittoria al Tour de l'Avenir per Søren Wærenskjold. Seconda posizione per Kolze C… - Leonardo44447 : In quest'edizione del Tour de l'Avenir sono presenti 166 corridori di 28 nazionalità. Di questi 17 sono Profession… -