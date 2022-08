Temptation Island, Francesco Chiofalo portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una serata in discoteca: “La cosa è grave, è spaventato” (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Chiofalo è intervenuto su Instagram con alcune storie che hanno preoccupato i fan. Tutto è iniziato ieri, quando il fidanzato di Drusilla Gucci ha condiviso con i suoi fan una disavventura capitata in aeroporto. Il ragazzo infatti era in fila per prendere un volo diretto a Catania, che successivamente si è rivelato non essere quello giusto. dopo aver preso un nuovo aereo, Francesco è arrivato in Sicilia e ha documentato sui social la serata di cui è stato ospite. Tutto è sembrato procedere bene fino a quando, sul suo profilo, sono comparse delle sue storie in ambulanza. Francesco è comparso visibilmente preoccupato, con il personale medico che tentava di tranquillizzarlo: Anche Deianira Marzano è intervenuta sull’accaduto con questo post: Ragazzi, visto che ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 agosto 2022)è intervenuto su Instagram con alcune storie che hanno preoccupato i fan. Tutto è iniziato ieri, quando il fidanzato di Drusilla Gucci ha condiviso con i suoi fan una disavventura capitata in aeroporto. Il ragazzo infatti era in fila per prendere un volo diretto a Catania, che successivamente si è rivelato non essere quello giusto.aver preso un nuovo aereo,è arrivato in Sicilia e ha documentato sui social ladi cui è stato ospite. Tutto è sembrato procedere bene fino a quando, sul suo profilo, sono comparse delle sue storie inè comparso visibilmente preoccupato, con il personale medico che tentava di tranquillizzarlo: Anche Deianira Marzano è intervenuta sull’accaduto con questo post: Ragazzi, visto che ...

IsaeChia : #TemptationIsland, Francesco Chiofalo portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una serata in discoteca: “La cos… - Dream19904832 : @nikitaabasso ?????? ?????? cmq quest'estate senza Temptation Island non ce la meritavamo ?? - infoitcultura : Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono tornati insieme - infoitcultura : Temptation Island, Manuela e Luciano, piovono critiche per il ritorno di fiamma, la reazione - Gio__Fischietti : RT @salines_simone: Vedo gente che per anni ha guardato Grande Fratello, Uomini e Donne, Temptation Island, ecc scrivere R.I.P Piero Angela… -