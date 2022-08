Stipendi e pensioni in aumento: la cifra bomba! (Di domenica 21 agosto 2022) Previsto un attesissimo aumento di Stipendi e pensioni. Ecco la cifra bomba che farà felici molti lavoratori in Italia Dopo la gravissima batosta della pandemia (sia in termini sanitari che in termini economici), la guerra in Ucraina ha fornito ulteriori elementi per rendere una situazione, giù molto difficile di per sé, disastrosa. La crisi economica L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 agosto 2022) Previsto un attesissimodi. Ecco labomba che farà felici molti lavoratori in Italia Dopo la gravissima batosta della pandemia (sia in termini sanitari che in termini economici), la guerra in Ucraina ha fornito ulteriori elementi per rendere una situazione, giù molto difficile di per sé, disastrosa. La crisi economica L'articolo proviene da Leggilo.org.

petergomezblog : Algeria, più soldi per tutti. Annunciati aumenti per pensioni, stipendi e sussidi grazie ai super incassi del gas… - serracchiani : Un’Italia più moderna, più giusta e più verde. Si fa con stipendi adeguati alla media europea, meno tasse su lavoro… - straneuropa : I primi cinque punti del programma M5s contengono minori tasse e condoni. Negli altri, piovono aumenti di stipendi… - minervatorino : RT @GBussacchetti: QUESTO SARÀ IL NOSTRO FUTURO? TG5 per la 1° volta dopo 10 anni ha fatto vedere come l'Europa hanno ridotto la Grecia. so… - lvoir : RT @GBussacchetti: QUESTO SARÀ IL NOSTRO FUTURO? TG5 per la 1° volta dopo 10 anni ha fatto vedere come l'Europa hanno ridotto la Grecia. so… -