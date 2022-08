Rai Uno furto a Canale 5, vogliono proprio lei: tutta la verità (Di domenica 21 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In casa Rai Uno sembra ci sia l’intenzione reale di “derubare” Mediaset di un suo volto molto noto. Ecco tutte le informazioni sull’argomento. Potrebbe realizzarsi molto presto per Rai Uno un vero e proprio colpaccio e furto all’azienda concorrente Mediaset. Un noto volto televisivo legato a quest’ultima infatti pare abbia parlato della possibilità di passaggio Leggi su youmovies (Di domenica 21 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In casa Rai Uno sembra ci sia l’intenzione reale di “derubare” Mediaset di un suo volto molto noto. Ecco tutte le informazioni sull’argomento. Potrebbe realizzarsi molto presto per Rai Uno un vero ecolpaccio eall’azienda concorrente Mediaset. Un noto volto televisivo legato a quest’ultima infatti pare abbia parlato della possibilità di passaggio

RadiocorriereTv : Un anno fa l'addio a #NicolettaOrsomando, regina delle 'Signorine Buonasera', elegante, gentile e ironica, per olt… - galloncina94 : @MattiaPanebian3 @mourad__13 @Bresingar_ @juventusfc 3) soule non ha dimostrato ancora nulla e ti inviterei a guard… - Dogramazio : Il palinsesto #rai è pieno di repliche. Passi nel pomeriggio, ma in prima serata è uno schiaffo a chi paga il #CanoneRai #vergogna - LucaBernard60 : Chernobyl - La ricostruzione dei fatti (SuperQuark - Rai Uno) [REUPLOAD] - Mariaritaleoni : @davidefaraone Uno schiaffo alla RAI. Direi di no. -