Omicidio Vassallo | una marcia per ricordare il Sindaco pescatore e chiedere verità

In marcia per chiedere "giustizia e verità" per Angelo Vassallo, il "Sindaco pescatore" di Pollica, ucciso la notte del 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola mentre era a bordo della propria auto, a poche decine di metri da casa sua, probabilmente perchè – secondo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta in cui sono indagati anche dei carabinieri – si opponeva ai piani di un clan camorrista. L'ha organizzata la Fondazione che porta il suo nome per il prossimo 3 settembre, ad Acciaroli di Pollica, con l'intento "di sensibilizzare le coscienze e non smettere di cercare giustizia, affinché lo 'Stato' non rinunci a risalire a chi ha ucciso lo 'Stato'". "Conoscere la verità per credere nella giustizia", recita non a caso lo slogan della Fondazione "Angelo

