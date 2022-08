MotoGP, 7 gare alla fine e 44 punti da recuperare. Perché Bagnaia e la Ducati devono crederci contro un Quartararo fortissimo (Di domenica 21 agosto 2022) Da -91 a -44 in tre gare. Francesco Bagnaia, grazie ad un tris di vittorie e al grave errore di Fabio Quartararo ad Assen, è incredibilmente tornato in corsa per il titolo nel Mondiale MotoGP 2022. Quando mancano sette gare al termine della stagione, la Ducati può ancora sognare una clamorosa rimonta grazie ad una GP22 estremamente competitiva e capace di battagliare per la vittoria in ogni pista. “Pecco”, per raggiungere il francese della Yamaha in classifica generale, deve recuperare una media di 7 punti a gara da qui alla fine del campionato. Un’impresa certamente difficile, ma non così utopistica. Il prodotto della VR46 Riders Academy non ha più margini d’errore, ma se dovesse continuare a salire sempre sul podio ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Da -91 a -44 in tre. Francesco, grazie ad un tris di vittorie e al grave errore di Fabioad Assen, è incredibilmente tornato in corsa per il titolo nel Mondiale2022. Quando mancano setteal termine della stagione, lapuò ancora sognare una clamorosa rimonta grazie ad una GP22 estremamente competitiva e capace di battagliare per la vittoria in ogni pista. “Pecco”, per raggiungere il francese della Yamaha in classifica generale, deveuna media di 7a gara da quidel campionato. Un’impresa certamente difficile, ma non così utopistica. Il prodotto della VR46 Riders Academy non ha più margini d’errore, ma se dovesse continuare a salire sempre sul podio ...

