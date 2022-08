La figlia di Dugin morta nell’esplosione della sua auto a Mosca. Probabile attentato (Di domenica 21 agosto 2022) Il padre della donna è l’ideologo che sta ispirando la politica di Vladimir Putin. La vittima stava viaggiando sulla sua Mercedes lungo un’autostrada alle porte di Mosca Leggi su corriere (Di domenica 21 agosto 2022) Il padredonna è l’ideologo che sta ispirando la politica di Vladimir Putin. La vittima stava viaggiando sulla sua Mercedes lungo un’strada alle porte di

alex_orlowski : Sembrerebbe che in un attentato sua morta la figlia di Alexander Dugin. Violenza inaccettabile. - ciuffredaluca : RT @jacopo_iacoboni: Secondo Baza, un outlet con buone fonti investigative in Russia, Darya Dugina, la figlia di Alexander Dugin (il filoso… - etventadv : RT @matt1news: RIMASTA UCCISA LA FIGLIA DI ALEXANDER DUGIN NELL'ESPLOSIONE DELLA SUA AUTO A MOSCA (RUSSIANS WITH ATTITUDE) - Pax26632587 : RT @Il_CarroArmato: #Mosca, uccisa la figlia di Aleksandr #Dugin, braccio destro di #Putin. L’auto su cui viaggiava è stata fatta saltare i… - ManForm_ : RT @ultimoranet: #Mosca, uccisa la figlia di Aleksandr Dugin, filosofo e stratega russo, nonché braccio destro di Putin. L’auto su cui si t… -