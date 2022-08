Il corso serale per adulti, i requisiti e la documentazione da presentare per l’iscrizione: in allegato la modulistica (Di domenica 21 agosto 2022) Al corso serale possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che dimostrano, per documentati motivi, di non poter frequentare i corrispondenti corsi diurni. L'iscrizione per il primo e il secondo periodo didattico può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno scolastico. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare 18250 del 15 luglio 2022, relativa alle iscrizioni ai CPIA e ai percorsi di II livello (ex corsi serali) per l’anno scolastico 2022/2023 che conferma la nota ministeriale 7755/19. Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 agosto 2022) Alpossono iscriversi gli, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che dimostrano, per documentati motivi, di non poter frequentare i corrispondenti corsi diurni. L'iscrizione per il primo e il secondo periodo didattico può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno scolastico. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare 18250 del 15 luglio 2022, relativa alle iscrizioni ai CPIA e ai percorsi di II livello (ex corsi serali) per l’anno scolastico 2022/2023 che conferma la nota ministeriale 7755/19. Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli ...

