Francesco Chiofalo trasportato in ospedale in ambulanza dopo una serata: cosa è successo? Il video preoccupa (Di domenica 21 agosto 2022) Paura per Francesco Chiofalo, dopo una serata realizzata ieri in quel di Catania. La giornata per l'ex di Temptation Island si è conclusa nel peggiore dei modi: in ospedale, trasportato d'urgenza da un'ambulanza. Ma cosa è successo? Francesco Chiofalo in ospedale: come sta? Al momento non è chiaro quali siano le condizioni di salute di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

