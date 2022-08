Finlandia, le donne stanno con la premier Sanna Marin: in rete i video dei loro balli scatenati (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo le polemiche che si sono abbattute sulla premier finlandese Sanna Marin, immortalata in alcuni filmati mentre balla, è partita in rete una gara di solidarietà a colpi di danza. Molte donne in Finlandia hanno deciso di riprendersi mentre ballano e fanno festa e postare i loro video in rete taggando la premier trentaseienne. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo le polemiche che si sono abbattute sullafinlandese, immortalata in alcuni filmati mentre balla, è partita inuna gara di solidarietà a colpi di danza. Molteinhanno deciso di riprendersi mentre ballano e fanno festa e postare iintaggando latrentaseienne. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DarkPhoenixxxx : RT @jacopo_iacoboni: Solidarietà a Sanna. Donne in Finlandia stanno postando questo ???? - MarceVann : RT @nicolas69419609: @MarceVann Va beh in Finlandia mica è come da noi ?? li le donne dicono: io stasera trombo, chi c'è c'è ?? - Frances82914529 : RT @jacopo_iacoboni: Solidarietà a Sanna. Donne in Finlandia stanno postando questo ???? - ilfattovideo : Finlandia, le donne stanno con la premier Sanna Marin: in rete i video dei loro balli scatenati - diegocurcio1 : RT @jacopo_iacoboni: Solidarietà a Sanna. Donne in Finlandia stanno postando questo ???? -