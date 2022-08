Equitazione | Nations Cup 2022 completo | Gli Stati Uniti dominano a Bromont

(Di domenica 21 agosto 2022) Glivincono per dispersione la tappa canadese delleCupdi, specialità, andata in scena questo fine settimana a, nel Quebec (Canada). Una vittoria arrivata in maniera chiara e inequivocabile, con una leadership ben salda dalla prova di dressage a quella di cross country. In questo modo Elisabeth Haliday-Sharp, Lillian Heard, Andrew McConnon e Collen Rutledg hanno conquistato un punteggio complessivo di 138.600, sbaragliando completamente la concorrenza. Il team dei padroni di casa canadesi – ovvero Colleen Loach, Kendal Lehari, Jessica Phoenx e Jamie Kellock – si è infatti dovuto accontentare del posto d’onore con 158.300., Global Champions Tour Londra: vittoria di ...

OA Sport

CLASSIFICA DI TAPPACUP DUBLINO 1 Irlanda 4 220.42 - Jump off 0 30.31 2 Francia 4 223.79 - Jump off 0 31.81 3 Svizzera 8 226.68 4 Paesi Bassi 12 223.36 5 Brasile 16 222.01 6 USA 20 229.35D 7 ...