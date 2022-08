VUELTA A ESPANA | TAPPA 2 | A UTRECHT CHANCE PER I VELOCISTI

(Di sabato 20 agosto 2022) La cosa più rara da trovare allaè un traguardo adatto ai. Perché se ne contano veramente pochi, immersi in un mare di arrivi in salita su pendii che spesso somigliano ad autentiche rampe per salire in autostrada o roba simile. Un’occasione da sfruttare a dovere per coloro che hanno deciso di imbarcarsi nell’allegra carovana rossa, che prima di lasciare l’Olanda ha ancora un paio di tappe dove effettivamente le ruote veloci possono (e debbono) dire la loro. Ancora una volta saràla sede d’arrivo di una frazione che presenta appena un’asperità, l’Alto de Aremongse, posto a una settantina di chilometri dal traguardo e volto unicamente a stabilire chi sarà il primo corridore del gruppo a indossare la maglia a pois, quella destinata agli scalatori (che a differenza del Tour ha i pallini di colore azzurro, anziché ...

DIRETTA2021/ Primoz Roglic vince la 21tappa e fa sua la corsa rossa! DIRETTA2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 2TAPPA Per seguire la diretta tv della2022 , il punto ...ALTIMETRIA FAVORITI Non sono tantissimi gli sprinter in gruppo, come sempre più spesso accade alla, soprattutto a causa delle poche occasione che offre il percorso. I nomi che spiccano sono inevitabilmente quelli d i Tim Merlier e Pascal Ackermann, con il belga che sembra il favorito numero ...Dopo la cronosquadre che ha aperto questa edizione della Vuelta a España, il gruppo affronterà probabilmente una volata nella 2a tappa ...Dopo la cronometro a squadre di apertura che ha premiato Robert Gesink e la Jumbo-Visma, è tempo per la prima tappa in linea della Vuelta a Espana 2022. Si corre ancora in territorio neerlandese, dove ...