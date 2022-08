VIDEO MotoGP, GP Austria 2022: highlights e sintesi delle qualifiche. Bastianini in pole davanti a Bagnaia! (Di sabato 20 agosto 2022) Sono andate in archivio le qualifiche del GP d’Austria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg un time-attack molto tirato in cui sono stati i particolari a fare la differenza su una pista Stop&Go in cui trazione e precisione in frenata sono componenti fondamentali. Un tracciato modificato quello in Stiria. Il famoso progettista/architetto Hermann Tilke ha previsto l’introduzione di una chicane sul lato nord-ovest del tracciato, principalmente per le moto, mentre la F1 continuerà a utilizzare il vecchio layout. Questa modifica si è resa necessaria anche per questioni legate alla sicurezza. Tante Ducati davanti a tutti con Enea Bastianini che ha stabilito la pole-position con il crono di 1:28.772 a precedere di 24 millesimi ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Sono andate in archivio ledel GP d’, tredicesimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Spielberg un time-attack molto tirato in cui sono stati i particolari a fare la differenza su una pista Stop&Go in cui trazione e precisione in frenata sono componenti fondamentali. Un tracciato modificato quello in Stiria. Il famoso progettista/architetto Hermann Tilke ha previsto l’introduzione di una chicane sul lato nord-ovest del tracciato, principalmente per le moto, mentre la F1 continuerà a utilizzare il vecchio layout. Questa modifica si è resa necessaria anche per questioni legate alla sicurezza. Tante Ducatia tutti con Eneache ha stabilito la-position con il crono di 1:28.772 a precedere di 24 millesimi ...

