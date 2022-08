Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022)DEL 20 AGOSTOORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE DELLA STORTA UN ALTRO INCIDENTE È AVVENUTO SULLA REGIONALE DELLA VALLE DEL GARIGLIANO, AL CONFINE CON LA CAMPANIA, IN PROVINCIA DI FROSINONE. ANCHE QUI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA IL CASELLO DELL’A1NAPOLI DI SAN VITTORE E LA LOCALITÀ STAZIONE, IN DIREZIONE SAN VITTORE DELANCORA CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA A1FIRENZE NEL TRATTO TRA PONZANONO ED ORTE VERSO NORD RICORDIAMO CHE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE PER ...