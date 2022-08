Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022)DEL 20 AGOSTOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA VIABILITA’ SULLA A1FIRENZE DOVE IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO VERSO NORD NEL TRATTO TRA PONZANONO ED ORTE, CON TEMPI DI PERCORRENZA DI 35 MINUTI RICORDIAMO CHE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE PER CANTIERI IN CORSO E’ ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA AL KM 527, OLTRE AD UN RESTRINGIMENTO DELLA STESSA SU TUTTO IL TRATTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA PROBLEMATICA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO DA LUNEDÌ 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LAVORI IN FASCIA ORARIA ...