Valencia, Gattuso: 'Mi preoccupa la morte, non il mercato' VIDEO (Di sabato 20 agosto 2022) Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Valencia, Gennaro Gattuso, si è soffermato a parlare anche delle prossime mosse... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del, Gennaro, si è soffermato a parlare anche delle prossime mosse...

Glongari : Aumenta la fiducia del #Valencia per Bryan #Gil del #Tottenham. È l’obiettivo principale per Gattuso - sportli26181512 : Valencia, Gattuso: 'Mi preoccupa la morte, non il mercato' VIDEO: Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del… - LeBombeDiVlad : Il futuro di Nacho #Pussetto è ancora tutto da scrivere. Il giocatore, secondo quanto riferito da @Gazzetta_it, s… - DiCosFrancesco : #Demme: #Gattuso vuole portarlo a #Valencia?? ma attenzione a #Bologna e #TorinoFC. ?????? #Calciomercato - Mr_PeanutB : @Torrenapoli1 Credo sia una caratteristica dei portoghesi, anche Mou è molto propenso a giocatori ???? ( Rui Patricio… -