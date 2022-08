Un rosa trentino

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 agosto 2022) Che uno poi potrebbe dire: ma se d’estate non sopporti il rosso ovunque servito caldo perché non bevi il bianco ovunque servito freddo? E io potrei rispondere: dopo studi annosi sono arrivato alla conclusione che se il rosso dev’essere buono il bianco dev’essere buonissimo. Un rosso medio si può anche bere, se contro la finestra batte la tormenta (forse a Natale, dunque) e il piatto ospita una bella fumante salsiccia. In tal caso nel bicchiere ci trovi almeno un po’ di polpa, qualche piacere tattile, materico. Mentre nel bianco medio sento soltanto alcol e vuoto. Nei casi peggiori: alcol, vuoto e profumo. Nei casi peggiori ossia quando il vino è tratto da uve aromatiche e ne parlo con fresco disgusto, perché mi sono capitate in casa non so quante bottiglie contenenti malvasia. Di cantine e zone diverse, ma pur sempre contenenti malvasia. Finite per dispetto sulla mia tavola di ...