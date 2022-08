Traffico Roma del 20-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazionesempre irregolare Sui raccordi autostradali della capitale anche se la circolazione è in via di intensificazione in questo terzo weekend di agosto Per gli spostamenti ricordiamo il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati dalle 8 alle 16 asono possibili rallentamenti per un incidente in via all’altezza di via Arno altro incidente su via Tuscolana in corrispondenza di via Lucio Sestio rallentamenti ancora al Aurelio per un incidente in Piazza Irnerio restano su via dei Fori Imperiali via dei Cerchi gli spettacoli di strada dalle 20 alla mezzanotte divieto di transito nelle suddette vie e deviazioni per i bus della zona sulla Metre fino al 5 settembre lavori sospesi circolazione quindi regolare la tratta ...