Paola Perego confessa su suo marito Lucio Presta: "Mi ha salvato la vita.." (Di sabato 20 agosto 2022) Paola Perego rilascia dichiarazioni choc riguardo il legame tra lei e suo marito. La famosa conduttrice racconta di suoi problemi molto personali che l'hanno spinta a rinunciare a molte cose nella vita. Nonostante le difficoltà, ha trovato un partner che la completa e lo ha sposato. Paola Perego è un volto noto ai telespettatori affezionati ad alcune trasmissioni televisive targate Mediaset. Per moltissimi anni è stata lei a condurre il programma di stampo giuridico Forum, subentrando all'altra storica conduttrice Rita dalla Chiesa. L'esordio di Paola Perego in tv non è stato senza ostacoli come potrebbe sembrare. La presentatrice ha dovuto faticare per fidelizzare il pubblico al tempo ancora affezionatissimo a Rita dalla Chiesa. Molti ricorderanno la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 20 agosto 2022)rilascia dichiarazioni choc riguardo il legame tra lei e suo. La famosa conduttrice racconta di suoi problemi molto personali che l'hanno spinta a rinunciare a molte cose nella. Nonostante le difficoltà, ha trovato un partner che la completa e lo ha sposato.è un volto noto ai telespettatori affezionati ad alcune trasmissioni televisive targate Mediaset. Per moltissimi anni è stata lei a condurre il programma di stampo giuridico Forum, subentrando all'altra storica conduttrice Rita dalla Chiesa. L'esordio diin tv non è stato senza ostacoli come potrebbe sembrare. La presentatrice ha dovuto faticare per fidelizzare il pubblico al tempo ancora affezionatissimo a Rita dalla Chiesa. Molti ricorderanno la ...

