Non è la Rai, reunion in vacanza per Laura Freddi e Cristina Quaranta: “Il tempo passa, ma l’amicizia resta” (Di sabato 20 agosto 2022) Sono passati quasi 30 anni dalla fine di Non è la Rai, il programma cult di Italia 1 che ha lasciato un segno indelebile in coloro che sono cresciuti negli anni ’90. A dispetto di questi 3 decenni trascorsi, però, alcuni legami tra le protagoniste della trasmissione non si sono mai spezzati. È questo il caso, ad esempio, di Laura Freddi e Cristina Quaranta. Lo dimostra il fatto che abbiano deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Fianco a fianco, in posa in costume, Laura e Cristina rivelano ancora il feeling e l’intesa di un tempo. “È vero il tempo passa!!! Ma l’amicizia resta e per noi è la cosa più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Sonoti quasi 30 anni dalla fine di Non è la Rai, il programma cult di Italia 1 che ha lasciato un segno indelebile in coloro che sono cresciuti negli anni ’90. A dispetto di questi 3 decenni trascorsi, però, alcuni legami tra le protagoniste della trasmissione non si sono mai spezzati. È questo il caso, ad esempio, di. Lo dimostra il fatto che abbiano deciso di trascorrere qualche giorno diinsieme a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Fianco a fianco, in posa in costume,rivelano ancora il feeling e l’intesa di un. “È vero il!!! Mae per noi è la cosa più ...

elenabonetti : Se Letta Meloni si sottraggono al confronto equo tra tutti i leader è perché in condizioni di equità hanno da temer… - SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - raffaellapaita : Vi aspetto stasera alle 23:20 su Rai 3 per lo Speciale Elezioni di #RaiParlamento. Non mancate! #TerzoPolo… - DeLuigi75 : RT @CristinaMolendi: Non ho parole. Poi si sente dire che i bilanci della #Rai sono in condizioni pietose. Si sente dire che la politica è… - CostanzaBattis1 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Rai non faccia scherzi, il confronto tv deve essere a 4' @ultimora_pol -