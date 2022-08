(Di sabato 20 agosto 2022) Il 12è la data fissata per la demolizione deglisu suolo pubblico neldi. Si tratta di violazioni alla normativaa che sono stati riscontrati all’inizio dell’anno e durante l’estate. Leggi anche: Roma, costruiscono un tettovo sul loro villino: denunciata coppia di 30enni Il provvedimento di demolizione a firma del Commissario Il provvedimento di demolizione porta la firma del Commissario straordinario e dà seguito alle ingiunzioni alla demolizione inviate dagli uffici comunali e rimaste inevase. Si tratta di interventi che interesseranno: Piazza Colonna e Via Giacomo Matteotti. Le disposizioni rivolte alle attività commerciali per il 12Nel giorno fissato per la demolizione degli ...

CorriereCitta : Nettuno, abusi edilizi nel borgo: il 12 settembre le demolizioni - ilClandestinoTW : Abusi edilizi al Borgo di Nettuno, il 12 settembre prevista la demolizione -

Il Caffè.tv

Sgombero del suolo pubblico il 12 settembre nel Borgo di. Durante la giornata sono previste opere di ...... le intimidazioni, le minacce, le violenze, glidel diritto ai danni del lavoro libero dei ...della Marcia contro le mafie e per la Giustizia promossa dal Coordinamento Antimafia Anzio -, ... Abusi edilizi al Borgo di Nettuno, il 12 settembre prevista la demolizione Sgombero del suolo pubblico il 12 settembre nel Borgo di Nettuno. Durante la giornata sono previste opere di demolizione degli abusi edilizi riscontrati durante i sopralluoghi della Polizia locale ...Manifestazione in piazza Nettuno, promossa da Giovani e Palestina: "Anche a Bologna scendiamo in piazza in solidarietà con il popolo palestinese per chiedere la fine dell’assedio a Gaza, la fine del r ...