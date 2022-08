LIVE Europei 2022 | liveblog 20 agosto in DIRETTA | Stano si stacca Tra poco Paltrinieri

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIEREATLETICA CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOTUFFI DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA ATLETICA – Passaggio al primo km in 4.03 con lo svedese Perseus Karlstrom al comando. Lo scandinavo ha deciso di disputare anche la 20 km di marcia. Stesso tempo pere per il britannico Wilkinson. Già una decina di atletiti. ATLETICA – 2 km marciati dagli atleti. 8.09 il passaggio con in testa lo spagnolo Alberto Amezcua. Massimoe Francesco Fortunato si fanno notare nel ...