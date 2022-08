Lea Michele nel primo video delle prove del musical Funny Girl

(Di sabato 20 agosto 2022) L'attrice Leasarà protagonista a Broadway con il, ecco il. Leasta per tornare a Broadway con lo spettacoloe, in attesa del debutto previsto per il 6 settembre, online è stato condiviso un. Il breve montaggio condiviso online mostra l'attrice mentre si prepara e interpreta alcuni passaggi di I'm the Greatest Star. A partire dal 6 agosto, all'August Wilson Theatre, Leainterpreterà inil ruolo di Fanny Brice. La giovane attrice sostituirà Beanie Feldstein nel cast del revival e realizzerà un desiderio che aveva da molti anni e che è stato ...

aboutgandw : A nossa Lea Michele ?? - johnjackson6666 : @FilmUpdates Bravo Lea Michele!???????? - giovother : E comunque chi mi paga un soggiorno a NY per vedere Lea Michele a Broadway? - Francescot01 : Pov: sei nel 2022 e Anne Hathaway è diventata la principessa Mia, e Lea Michele è Rachel Berry che ha raggiunto il suo sogno - CochinaKid : lea michele sarfati -

L'attrice Lea Michele sarà protagonista a Broadway con il musical Funny Girl, ecco il primo video delle prove. Lea Michele sta per tornare a Broadway con lo spettacolo Funny Girl e, in attesa del debutto previsto per il 6 settembre, online è stato condiviso un video. Il breve montaggio condiviso online mostra l'attrice mentre si prepara e interpreta alcuni passaggi di I'm the Greatest Star. Vi ricordato il musical a puntate "Glee" Ecco una rivelazione che riguarda tutto il cast che vi lascerà senza parole.