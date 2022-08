«Giorgia Meloni non è una donna», il solito vizio delle femministe di sinistra (Di sabato 20 agosto 2022) “Ho passato una vita a difendere le donne, ma che delusione. Purtroppo debbo constatare che non pensano....”. Lo disse l’antropologa, filosofa e accademica Ida Magli e non riesco a non subire il flusso di questo provocatorio sfogo nel fronteggiare la nuova frontiera cui si è spinta la delegittimazione politica - tutta femminile - che attende la prossima, probabile, Premier. Ad ora, Giorgia Meloni è in testa nei sondaggi con il suo partito e con la coalizione di centro-destra che oggi sfiora il 50% delle preferenze, così da porre una serissima ipoteca sull’esito delle imminenti elezioni del 25 settembre e sulla scelta del prossimo Presidente del Consiglio. Salvo sconquassi sempre in agguato, la leader di Fratelli d’Italia verrà incaricata di formare il primo governo repubblicano con a guida una donna ... Leggi su panorama (Di sabato 20 agosto 2022) “Ho passato una vita a difendere le donne, ma che delusione. Purtroppo debbo constatare che non pensano....”. Lo disse l’antropologa, filosofa e accademica Ida Magli e non riesco a non subire il flusso di questo provocatorio sfogo nel fronteggiare la nuova frontiera cui si è spinta la delegittimazione politica - tutta femminile - che attende la prossima, probabile, Premier. Ad ora,è in testa nei sondaggi con il suo partito e con la coalizione di centro-destra che oggi sfiora il 50%preferenze, così da porre una serissima ipoteca sull’esitoimminenti elezioni del 25 settembre e sulla scelta del prossimo Presidente del Consiglio. Salvo sconquassi sempre in agguato, la leader di Fratelli d’Italia verrà incaricata di formare il primo governo repubblicano con a guida una...

