Elezioni, tensione sulle liste in Forza Italia: le divisioni interne mettono in difficoltà Berlusconi (Di sabato 20 agosto 2022) Se sulle liste di Lega e Fratelli d’Italia i giochi sembrano in gran parte fatti, non si può dire altrettanto di Forza Iralia. Tra i problemi principali che sta attraversando il partito, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, c’è il rispetto delle “quote rosa” (60 e 40% per il proporzionale). A questo nodo si aggiunge lo scontro in atto tra le correnti che fanno capo ai diversi esponenti di primo piano del partito. Silvio Berlusconi, secondo quanto riportato, farebbe fatica a garantire un posto agli storici rappresentanti del partito, amici personali compresi. Forza Italia tra conferme e dubbi Spiccano i casi di Annaelsa Tartaglione, che ha scalato Forza Italia Molise per poi venire sostituita dal leader Udc Lorenzo ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Sedi Lega e Fratelli d’i giochi sembrano in gran parte fatti, non si può dire altrettanto diIralia. Tra i problemi principali che sta attraversando il partito, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, c’è il rispetto delle “quote rosa” (60 e 40% per il proporzionale). A questo nodo si aggiunge lo scontro in atto tra le correnti che fanno capo ai diversi esponenti di primo piano del partito. Silvio, secondo quanto riportato, farebbe fatica a garantire un posto agli storici rappresentanti del partito, amici personali compresi.tra conferme e dubbi Spiccano i casi di Annaelsa Tartaglione, che ha scalatoMolise per poi venire sostituita dal leader Udc Lorenzo ...

novasocialnews : Elezioni 2022, Salvini 'chiude' liste in attesa ok Meloni. Tensione in Fi - zazoomblog : Elezioni 2022 Salvini ‘chiude’ liste in attesa ok Meloni. Tensione in Fi - #Elezioni #Salvini #‘chiude’ #liste - zazoomblog : Elezioni 2022 Salvini ‘chiude’ liste in attesa ok Meloni. Tensione in Fi - #Elezioni #Salvini #‘chiude’ #liste - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Salvini ‘chiude’ liste in attesa ok Meloni. Tensione in Fi - #Ultime #Notizie… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Salvini ‘chiude’ liste in attesa ok Meloni. Tensione in Fi - #Ultime #Notizie… -