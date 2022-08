ClaudioPace : Ma che problemi suscitano le dichiarazione della pdemocratica #LaRegina candidata da #Letta? Nello stesso schierame… - IPirco : Volevano comprarsi i pacchetti di voti dalla mafia Lo avranno offeso dicendogli che era troppo quello che chiedeva… - IlSedutomulo : RT @BianiElisabetta: @GuidoCrosetto Cioè lei chiedeva i voti in chat, il collega risponde con una battuta alla quale lei risponde con una r… - Arsenio_ : RT @BianiElisabetta: @GuidoCrosetto Cioè lei chiedeva i voti in chat, il collega risponde con una battuta alla quale lei risponde con una r… - BianiElisabetta : @GuidoCrosetto Cioè lei chiedeva i voti in chat, il collega risponde con una battuta alla quale lei risponde con un… -

ilGiornale.it

...posto le basi della "questione meridionale" non come lamentela di un Mezzogiorno che...giro finale nelle piazze del Sud a sciorinare promesse surreali in raduni surreali per raccogliere i...Intanto, siuna chiara distinzione tra i sondaggi basati su metodi di rilevazione ... Invece di pentole e materassi,e simboli di partito. È doveroso cambiare subito registro, restituendo ... "Ci chiedeva i voti...". Così Renzi smaschera Letta Il leader di Italia Viva inchioda il segretario del Pd: "Chi lo vota porta in Parlamento Di Maio e Fratoianni. È normale che candidi chi scrive frasi antisemite" ...L’AQUILA – “Mi preme innanzitutto ringraziare la mia comunità politica per la scelta di candidarmi come capolista al Senato della Republica per l’Abruzzo nella lista Alleanza Verdi Sinistra, un grande ...