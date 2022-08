Chelsea, si tratta per l'estensione del contratto di Tuchel (Di sabato 20 agosto 2022) Tuchel e il Chelsea sono destinati a restare a lungo insieme. Lo stesso tecnico ha confermato alla tv ufficiale dei Blues che sono iniziati... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022)e ilsono destinati a restare a lungo insieme. Lo stesso tecnico ha confermato alla tv ufficiale dei Blues che sono iniziati...

Undersummer : RT @sportli26181512: Chelsea: incredibile virata per un colpo in difesa: Prima Skriniar poi Fofana, ma oggi, secondo il Daily Mail, il Chel… - sportli26181512 : Chelsea: incredibile virata per un colpo in difesa: Prima Skriniar poi Fofana, ma oggi, secondo il Daily Mail, il C… - BullaInterista : @InterCM16 @NizaarKinsella Lo dico io che Lukaku>>>>Ausilio. Tratta in prima persona col Chelsea, licenzia il suo p… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: 'Skriniar-PSG, cosa filtra sulle nuove voci dalla Francia' ? - SOSFanta : ?? Di Marzio: 'Skriniar-PSG, cosa filtra sulle nuove voci dalla Francia' ? -