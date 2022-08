Calcio Napoli, ufficiale l’arrivo di Ndombele (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo Simeone, il Calcio Napoli annuncia ufficialmente anche l’arrivo alla corte di Luciano Spalletti di Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele è un nuovo giocatore del Calcio Napoli. A renderlo noto è stato lo stesso club partenopeo attraverso un comunicato nel quale specifica che il centrocampista francese, classe 1996, arriva dal Tottenham a titolo temporaneo con diritto Leggi su 2anews (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo Simeone, ilannuncia ufficialmente anchealla corte di Luciano Spalletti di Tanguy. Tanguyè un nuovo giocatore del. A renderlo noto è stato lo stesso club partenopeo attraverso un comunicato nel quale specifica che il centrocampista francese, classe 1996, arriva dal Tottenham a titolo temporaneo con diritto

