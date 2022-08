Xi e Putin saranno entrambi in Indonesia Cosa vuol dire per il G20 e il mondo

(Di venerdì 19 agosto 2022) La turistica isola di Bali sarà lo scenario di uno degli incontri più attesi degli ultimi tempi, l’appuntamento faccia a faccia tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimiri leader parteciperanno al vertice del G20 in programma alla fine dell’anno in. A confermare gli invitati è stato il presidenteno, Joko Widodo, in un’intervista con ilttore di Bloomberg John Micklethwait: “Xi Jinping verrà. E anche il presidentemi ha detto che verrà”. “La rivalità dei grandi paesi è davvero preoccupante – ha aggiunto Jokowi. Ciò che vogliamo è che questa regione sia stabile, pacifica, in modo da poter costruire una crescita economica. E penso non solo all’: anche i paesi asiatici vogliono la stessa ...

