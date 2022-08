WRC | Ypres | Che lotta tra Neuville | Tänak ed Evans

(Di venerdì 19 agosto 2022) La gara belga sta regalando una fantasticaal vertice tra i due alfieri della Hyundai e il gallese della Toyota, con quest’ultimi tre racchiusi in appena 13?7. Più staccati Lappi e Breen, i quali hanno fatto una scelta di gomme che non ha pagato, visto che la pioggia tanto attesa non è arrivata, permettendo Source

rocco_lando : RT @rallyssimo: Parole ai protagonisti di giornata dell’evento belga - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Ypres, PS2: Rovanpera sbatte e va KO. Evans in testa) è stato pubblicato… - rallyssimo : Parole ai protagonisti di giornata dell’evento belga - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Ypres, PS6: Neuville strepitoso rientra in gioco) è stato pubblicato su M… - rally_timing : ?? ?? WRC, e comunque il più veloce oggi a Ypres è stato Kankkunen con la Toyota GR Yaris H2 #WRC #ToyotaGrYarisH2… -

Thierry Neuville ha conquistato la vetta della classifica assoluta dell'Rally , nono appuntamento del2022, alla fine della prima giornata della sua gara di casa. Hyundai Motorsport conquista inoltre anche il secondo gradino del podio virtuale con Ott Tanak , a ..., Belgio, 19 Agosto. Siamo alla 9a prova di 13 del Mondiale2022. Antefatto. Kalle Rovanpera è largamente in testa al Campionato e già dal ArdecaBelgium Rally potrebbe diventare il ...Prima giornata intensissima in quel di Ypres, con i primi tre che sono stati separati da un nulla per diverse prove speciali. A chiudere al comando è stato come da pronostico Thierry Neuville, ma il b ...YPRES – In Belgio, dove si corre la nona tappa del mondiale di Rally 2022, la gara dello scontato candidato al titolo iridato, il 22enne finnico Kalle Rovanperä, è finita dopo ...