“Sta con lei!”. Brad Pitt, addio Angelina. Il gossip è pazzesco: “Ormai fanno coppia fissa” (Di venerdì 19 agosto 2022) addio Angelina Jolie, ora Brad Pitt si sta frequentando con Emily Ratajkowski. O almeno è quello che dicono alcune riviste scandalistiche americane. Il motivo? L’attore e la top model sono stati avvistati insieme più di una volta nell’ultimo periodo. A quanto pare i due avrebbero iniziato a frequentarsi da poco e la differenza d’età – lui 58 anni, lei 31 – non sembra essere un problema, anzi. Tutti fanno presente che si tratta ancora di una conoscenza ancora agli inizi, che potrebbe non portare a nulla. Tuttavia i fan di entrambi gli schieramenti sognano. Dal loro punto di vista, i due preferiscono non commentare i gossip sulla loro vita privata. Da quello che si dice, Brad ed Emily vorrebbero conoscersi più a fondo prima di sbilanciarsi pubblicamente. Insomma, c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022)Jolie, orasi sta frequentando con Emily Ratajkowski. O almeno è quello che dicono alcune riviste scandalistiche americane. Il motivo? L’attore e la top model sono stati avvistati insieme più di una volta nell’ultimo periodo. A quanto pare i due avrebbero iniziato a frequentarsi da poco e la differenza d’età – lui 58 anni, lei 31 – non sembra essere un problema, anzi. Tuttipresente che si tratta ancora di una conoscenza ancora agli inizi, che potrebbe non portare a nulla. Tuttavia i fan di entrambi gli schieramenti sognano. Dal loro punto di vista, i due preferiscono non commentare isulla loro vita privata. Da quello che si dice,ed Emily vorrebbero conoscersi più a fondo prima di sbilanciarsi pubblicamente. Insomma, c’è ...

