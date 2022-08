Sottil punta l’esordio casalingo: “C’è voglia di un risultato importante” (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiUdine – Andrea Sottil è pronto alla sua prima partita di questa Serie A in casa. La Dacia Arena sarà il teatro di Udinese-Salernitana, alla quale i bianconeri arrivano dopo “una buona settimana di lavoro. Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano”. Il lavoro si è concentrato su “carico fisico e intensità, per potenziare la condizione generale della rosa. Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo all’esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione”. Sarà battaglia aperta, perché “c’è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico”, dice ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiUdine – Andreaè pronto alla sua prima partita di questa Serie A in casa. La Dacia Arena sarà il teatro di Udinese-Salernitana, alla quale i bianconeri arrivano dopo “una buona settimana di lavoro. Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano”. Il lavoro si è concentrato su “carico fisico e intensità, per potenziare la condizione generale della rosa. Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo alcon grande concentrazione e determinazione”. Sarà battaglia aperta, perché “c’èdi fare una grande prestazione e cercare di conquistare uncontro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico”, dice ...

