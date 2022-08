Sono un elettore deluso ma andrò a votare | così non reggo il gioco di chi vuole solo la poltrona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) di Bortolo Da convinto antiproibizionista (testimone di brutte storie della mia generazione), ho dato i miei primi voti a ciò che restava dei Radicali, un partito dal programma ben definito e dal passato pieno di azioni concrete per smuovere le coscienze. Quando il partito ha aderito alle coalizioni di centro-sinistra (Ulivo, Unione e similari), non li ho più votati. Mal sopportavo in queste coalizioni la presenza di ex-democristiani, volti da Prima Repubblica, per me cimeli da Medioevo. Per la stessa adesione a tali coalizioni non contemplavo altri partiti come Verdi, essendo ambientalista, o Rifondazione Comunista, che avrei votato per ideologie adolescenziali. Ho inserito nelle urne tante schede nulle, ma senza mai disinteressarmi della politica. Misempre informato, dai libri ai quotidiani, dai telegiornali ai documentari, fino alle chiacchiere con gli amici ...