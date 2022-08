Sconcerti: “Mancini gran colpo Juve, Rabiot il migliore…” (Di venerdì 19 agosto 2022) La Juventus voleva cedere Rabiot al Manchester United, ma secondo Sconcerti è il migliore nel centrocampo di Allegri. I bianconeri avrebbero fatto di tutto per portare Rabiot in Inghilterra, poi le pretese economiche del giocatore, ma anche dalle madre-agente, hanno bloccato tutto. Il giocatore chiedeva 7-8 milioni di euro di ingaggio, più 10 milioni di euro di commissioni alla madre. Il club inglese così ha dirottato il suo interessamento verso altri giocatori, tanto che il Manchester United ha preso Casemiro per 70 milioni di euro dal Real Madrid. Ma i Red Devils stanno pensando anche a Lozano del Napoli. Eppure la permanenza di Rabiot viene esaltata da Mario Sconcerti che analizza il mercato della Juve a calciomercato.com: “Mi sembra che la Juve in ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Lantus voleva cedereal Manchester United, ma secondoè il migliore nel centrocampo di Allegri. I bianconeri avrebbero fatto di tutto per portarein Inghilterra, poi le pretese economiche del giocatore, ma anche dalle madre-agente, hanno bloccato tutto. Il giocatore chiedeva 7-8 milioni di euro di ingaggio, più 10 milioni di euro di commissioni alla madre. Il club inglese così ha dirottato il suo interessamento verso altri giocatori, tanto che il Manchester United ha preso Casemiro per 70 milioni di euro dal Real Madrid. Ma i Red Devils stanno pensando anche a Lozano del Napoli. Eppure la permanenza diviene esaltata da Marioche analizza il mercato dellaa calciomercato.com: “Mi sembra che lain ...

